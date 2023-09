Ximena Capristo reveló por qué Pedro Alfonso no convocó más a su marido a trabajar

En la nota, Alfonso fue consultado sobre su relación con Conti y dijo: “Yo a Gustavo le tengo mucho cariño. No hablamos. Yo le había dicho que tengo ganas de verlo, antes de que salga todo esto ”. Y agregó: “No solo que me divierto mucho con él, tengo muy lindos recuerdos. Le tengo mucho cariño ”.

Cuando le preguntaron por la versión de un supuesto maltrato a Conti durante una temporada de verano, Pedro respondió ignorando los dichos de Capristo: “Ella tendrá sus motivos. No es algo que dijo Gustavo”. Tras observar la nota de Pedro Alfonso, Capristo tomó la palabra y se despachó sin filtros: “Que no me tomen de tonta. Está bien, ya fue, ya pasó. Fue un tema que se levantó, que se habló, pero a mí no me tomen de tonta”.

XIMENA CAPRISTO.mp4 Ximena Capristo explotó contra Pedro Alfonso en Socios del Espectáculo.

“Yo no soy tonta. Soy una mina honesta, no soy mentirosa y digo la verdad. Lo que pasa es que hay gente que tiene cojones para decir ‘sí, me equivoqué. Perdón’. Y hay gente que no”, enfatizó Capristo, visiblemente molesta.

En ese momento, Virginia Gallardo le recordó a Capristo que “en otra nota, Pedro dijo que volvería a trabajar con Gustavo”. Y la morocha fue categórica: “Mentira, porque le parece que Gustavo es un grasa. No lo va a llamar. Le gusta relacionarse con otro tipo de actores para que tenga otro nivel la obra. Es así”.

Uno de los conductores del programa, Adrián Pallares, destacó que “recién acabás de decir lo que realmente pensás, desde que comenzó este quilombo. Y es que lo consideran a Gustavo como a alguien menor y que prefieren llevar a otros actores”.

Y lejos de bajar el tono de la polémica, Ximena redobló la apuesta: “pregúntenle a Pedro quién le enseñó a leer el libreto. Gustavo no era la primera vez que trabajaba. Nosotros trabajamos sin parar desde el 2001”.

“Lo llamen o no, Gustavo no va a dejar de trabajar. Ellos tenían una amistad y se partió por este asunto. No por una discusión en el escenario. No me traten de tonta. Pedro de un día para el otro no le habló más”, concluyó Capristo.