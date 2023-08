Wanda Nara mostró cómo es el tratamiento que se hace en Turquía contra la enfermedad

“La verdad que fue todo muy rápido para mí. Terminó la grabación de Masterchef el viernes 7 de julio, el domingo (9 de julio) fue el Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días. Así que me hice un análisis que, como se supo porque se filtró, no salió como esperábamos”, contó Wanda un día después de la final del reality show que condujo acerca de su sorpresivo diagnóstico.

“Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. En el lugar que esté, yo siempre me hago un chequeo y después viajo. Y fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue: ‘No te podés subir a un avión’. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”, agregó después en diálogo con Telefe Noticias.