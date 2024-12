¡Prendió el ventilador! Wanda Nara se cansó y publicó los chats con la China Suárez en las redes

El drama entre Wanda Nara , Mauro Icardi y la actriz Eugenia "China" Suárez no se termina y volvió al foco de atención tras la publicación de unos comprometedores chats en las historias de Instagram de la rubia. En lo que parece ser un capítulo más del polémico triángulo amoroso que captó la atención de los medios en 2021, Nara compartió capturas de pantalla que dejan entrever tensiones no resueltas entre las partes involucradas.

La primera captura publicada data del 5 de julio del 2018 a las 5:37, cuando la ex Casi Ángeles le envió una foto por WhatsApp de ella junto al equipo de "Por el Mundo", donde le avisa: "Se van para Italia en una semana. Van a Visitarte". A lo que Wanda Nara acepta la visita y le pregunta si ella los acompañó en el viaje por Madrid, a lo que la actriz le contesta en un audio no publicado por la mediática.

En la siguiente captura compartida se ve una foto de la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara, a lo que la China Suárez le comenta: "Me hace mal. Es la perfección!!!". Pero su deleite por la familia Icardi-Nara no termina allí, sino que continúa: "Isabella y Fran. No podés tener 5 hijos tan lindos".

Wanda Nara y La China Suárez chats.jpg

Los chats del escándalo del motorhome

En la siguiente catarata de chats publicados por la blonda se deja entrever como hablan de la exesposa de Benjamín Vicuña, pareja en ese momento de la China Suárez y la recordada escena del motorhome. "Si es Luciana, ella estaba en el motorhome!!! Ella vio que era mentira. Y le dijo a Benja que sabe que ella mintió, pero que es su amiga y que sabe que está loca. No puedo hacer nada. Que venga y se deprima solita en un hotel", le confió la actriz.

Pero esto no es todo, sino que continúa: "Benja sufre. Es padrazo. En Buenos Aires están mucho con nosotros. Bueno, que bueno que estés con un hombre que ame a tus hijos. No hay muchos así. Benja es igual".

A lo que Wanda Nara contesta con un audio de 41 segundos no compartido. Lo que le da pie a la China Suárez de continuar desahogándose: "El más grande quiere vivir con nosotros. Ya lo planteó. Qué paja Dios mío la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia y que sos feliz".

Chat Wanda Nara y la China Suárez (2).jpg

Pese a que no nombra a Carolina "Pampita" Ardohain, hace referencia en varias oportunidades a ella. "Ahora estás bien con ella?", le pregunta la mayor de las hermanas Nara. A lo que la otra no duda en responder un categórico "jamás" y le explica: "Jamás la voy a perdonar. Hasta que no diga públicamente que mintió".

Sin embargo, Wanda Nara le dice que eso no va a ocurrir. "A mí me ahorcó. Me quería matar. Y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos, Aunque después cuando él se dio cuenta de lo mala que era nos arrepentimos. Pero Dios todo lo ve. A mí me da igual que la gente me quiera. No hago nada para aparentar", aseguró en los chats la China Suárez.

En la siguiente captura publicada por la conductora, aunque no se ve el inicio de la conversación, se entrevé que hablan de los hijos de Pampita y Vicuña. "Por qué no los manda con las niñeras que dicen que tienen o con un familiar", pregunta la blonda. A lo que la respuesta es "Obvio. Le pagan su pasaje en business. Cómo no va a venir".

"Ni muertaaaa permito eso", escribe Wanda Nara. Pero las que quejas de su interlocutora no terminan allí: "Porque vienen con la niñera chilena que es un amor. Pero ella dijo que sin ella no viajan. Una genia jajaja".

Wanda Nara y La China Suárez chats (1).jpg

Buscando alternativas, Wanda pregunta por qué no viajan con él (padre). Pero la China le explica que este trabaja todos los días, por eso no puede. "A mí me da igual, ella se entierra sola" concluye categóricamente.