Por qué Mica Viciconte se metió en una bañera con hielo en pleno invierno

Como suele ser habitual, realizó unas stories y explicó cómo fue que llegó a tomar la decisión de sumergirse en una bañera con agua congelada: “Quiero hablar de un taller que hice, que me invitó Flor Torrente, y yo le dije: ‘Flor, yo no soy de hacer talleres, no me gusta’. Me dijo: ‘venite que te vas a desconectar, te vas a conectar con la naturaleza y hacer el método Wim Hof’”.