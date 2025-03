Por qué Guillermo Francella pasó su mejor noche de sábado en España

Guillermo Francella y una carrera colmada de éxitos

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Francella ha protagonizado películas icónicas como ‘El secreto de sus ojos’ (2009), ‘El clan’ (2015) y ‘Mi obra maestra’ (2018), en las que ha interpretado personajes complejos y profundamente humanos. “A mí me gusta que el guion me movilice. Tener un buen guion en las manos es lo que me impulsa a decir sí”, ha señalado el actor sobre cómo elige sus proyectos.

Además, en su charla con Vigar, el actor ha reflexionado sobre la evolución de su carrera y su transición hacia el trabajo en plataformas, con proyectos como la serie El encargado. “El universo de las plataformas llegó para quedarse, pero no quiero que se pierda esa costumbre de ir al cine, ese momento único de la pantalla grande”, ha asegurado Francella, al tiempo que destacaba la importancia de mantener vivas ambas formas de consumo audiovisual.

Afortunado de poder dedicarse a lo que ama

Sobre sus inicios, Francella recordó cómo su pasión por la actuación comenzó a una edad temprana: “Mi ilusión desde muy pequeño fue vivir de esta vocación. Mis padres siempre me apoyaron en ese camino y, aunque tardé mucho en encontrar mi continuidad, al final, me sentí afortunado de poder dedicarme a lo que amo”, ha dicho.

Con una carrera que abarca múltiples géneros y una gran variedad de personajes, Guillermo Francella se siente satisfecho con el camino recorrido. “He tenido un arco tan antagónico y heterogéneo en las interpretaciones que he hecho, que no siento que me quede algo pendiente. Estoy pleno, pero quizás algún día me gustaría explorar los clásicos, como Shakespeare”, ha concluido el actor.