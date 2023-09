Paula Chaves explotó contra Capristo y reveló las razones del final de su amistad

Capristo dijo que entre ellos hubo cosas que no estaban claras y que había cosas de Paula y Pedro que no le gustaban. "Si yo soy amiga de seis personas, de tres parejas, y si una, me habla mal de la otra, digo ya está.... En las cenas, yo no me quería ir por ese asunto. Si yo me voy, y critican como critican a los demás, es un desastre. Por eso, me iba última de los asados" , dijo Ximena.

Ahora la que habló fue Paula Chaves, que le dijo a Ángel De Brito : "No me quiero enganchar con eso porque no me hace bien. Y aparte no tengo ni idea, es un tema de ella y no puedo salir a defenderme" .

PAULA CHAVES.mp4 Desde LAM. Paula Cháves le respondió a Ximena Capristo.

"¿Despedazaban a todos cuando terminaba el asado?", le preguntó el conductor de LAM. "No soy de armar lío y no me gusta. No sé jugar este juego, no me sale... Siento que uno se va juntando... Hubo una época en la que nos juntábamos mucho con Tomi Fonzi y con su esposa, capaz pasa un año y nos volvemos a juntar en un asado. Ahora nos hicimos muy amigos de Marce Kloosterboer, vas compartiendo... Y después la vida te va alejando pero no pasa nada", fue la respuesta de la modelo.

Para terminar, habló de los tiempos en la que Capristo y Conti eran amigos de ella y de Pedro. "Compartimos una época muy lindo. Me acuerdo que cuando ellos quedaron embarazados, yo los ayudé a buscar el médico. Después, todo lo que ella haya vivido, es un tema de ella. A mí no me interesa salir a lavar mi imagen", dijo, dejando en claro que le importa poco lo que digan de ella y mucho menos le interesa recuperar la amistad perdida.