Mirtha Legrand tuvo un complicado problema de salud en Mar del Plata

"¡Qué traicionero es el pan!", bromearon los demás periodistas presentes. "Además, me hicieron tratamientos de conducto así que tengo un poquito hinchado todavía. Pero bueno, ya está. Ya pasó", añadió.

Finalmente, llevando tranquilidad, Legrand cerró: "No me pegaron, no me pasó nada, como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios", llevando así tranquilidad a todo el mundo de la televisión argentina sobre su estado de salud y de cómo se encuentra una de las figuras más importantes de los medios argentinos.

El Trece quiere cumplirle el sueño a Mirtha Legrand

La decisión de El Trece de no transmitir su clásico ciclo desde La Feliz por razones presupuestarias ha generado incertidumbre sobre su regreso. Sin embargo, en los últimos días surgieron rumores que ilusionan a sus seguidores con la posibilidad de un especial desde la costa atlántica. Así lo contó Ángel de Brito.

En LAM dijeron que el canal y Nacho Viale, productor e hijo de la diva, están evaluando realizar un programa especial para celebrar el cumpleaños número 97 de Mirtha, el próximo 23 de febrero. “Aunque sea un especial, para el día de cumpleaños van a hacer desde Mar del Plata, porque ya tienen contrato firmado para este año en el canal”, comentó De Brito.

La propia Mirtha también había halado sobre el tema durante una salida al teatro con Intrusos, donde expresó su pesar por la cancelación: “No hay novedades con respecto a mi programa, me parece que no se va a hacer en Mar del Plata. Es una cuestión económica del canal, no mía. Es más, yo dije que no cobraba mi sueldo”.

La histórica conductora confirmó que está en contacto directo con los directivos de El Trece, como Adrián Suar y Pablo Codevilla, así como con su nieto Nacho Viale, para definir su regreso. “Mañana voy a hablar con Adrián Suar y con Pablo Codevilla, y también con Nacho Viale. Ellos quieren que debute el 1 de febrero en Buenos Aires”, detalló Mirtha.