Maxi López no quiere saber nada con reconciliarse con Mauro Icardi

La salud de Wanda Nara hizo que Maxi López -su ex esposo y padre de los primeros tres hijos de la modelo - tomara la decisión de venir a Buenos Aires de un momento a otro, dejando en Europa a Daniela Christiansson, su actual esposa, y a su bebita Elle de apenas 4 meses. El ex jugador quería estar cerca de sus hijos mayores para acompañarlos y contenerlos en este duro momento que les toca vivir.

La actitud de Maxi y la buena predisposición que puso para acompañar a su ex mujer en todo lo que ella necesitara, hizo correr el rumor de que también había hecho las pases con Icardi. Sin embargo, en diálogo con Intrusos, él aclaró los tantos. "Con él no hay relación. Estamos en la misma situación de siempre: él tiene su relación con Wanda y yo tengo mi relación con mis hijos".

Luego, sumó: "Mis chicos están siempre por delante de todos mis planes, de todas mis cosas y de todas las personas. Siempre que han necesitado algo, en cualquier lugar del mundo, me moví hacia ellos. Ahora me vuelvo a Europa porque tengo una hija chiquita y es justo que esté allá también, dando una mano en casa, con Daniela".

En cuanto a la enfermedad de Wanda y cómo tomó la noticia, fue claro: "Me puse mal sobre todo por mis nenes. En una situación como esta, quiero estar cerca de ellos. Vivo lejos y no puedo estar siempre pero en momentos delicados, me tomo un avión y vengo. Ahora que me voy, queda mi hermano y toda mi familia de Buenos Aires a disposición".