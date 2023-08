Marina Calabró dio precisiones sobre el estado de salud y la internación de Jorge Lanata

Marina Calabró habló con #SociosDelEspectaculo sobre la salud de Jorge Lanata, las criticas al programa de Lizy y el debut de Marcelo Tinelli..mp4 Marina Calabró contó novedades de la salud de Lanata

Además, Calabró no dudó en confirmar que Lanata está respondiendo bien al mismo: "Está super bien, en el sentido que está respondiendo bien a los antibióticos y también ya está queriéndose ir. Cuando Jorge ya se quiere levantar de la cama y se quiere arrancar todo es porque está bien".

Por último, la hermana de Iliana habló sobre las últimas críticas sobre el nuevo programa de Telefe: "Me hubiera gustado equivocarme con el casting antes del debut, yo no inventó cosas sobre programas que no se vieron. Y hoy, después de haber visto la primera semana, la información que me pasaron es exacta, el casting es muy flojo. Hay mucho de lo que se ve que en algunos casos no tiene el peso escénico de tamaño show. El casting es flojo y sé que en las redes sociales varios me dieron la razón".