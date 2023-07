La tristeza de Karina Jelinek por la muerte de su mascota favorita

"Coco tenía un problema en la sangre y, cómo tenía los glóbulos blancos muy altos, la interné y no superó nunca la transfusión de sangre. Jamás me esperé perderla. Fue de un momento a otro porque el fin de semana pasado estaba bien, súper activa: yo la llevaba cada 15 días al veterinario, como corresponde, para que la controlen", explicó Jelinek acerca del problema de salud que padecía su canino.

"Coco era una perrita alegre, expresiva, inquieta y cero egoista. El domingo la noté decaída y la llevé a la veterinaria. Esa noche se fue", expresó la modelo a quien se la vio muy triste y desconsolada por la muerte de su perrita.

"Ahora, llega la noche y la busco para dormir porque me olvido que ya no está. Fue muy reciente y no sé cómo haré para superarlo. Seguro que muchos deben entender mi sentimiento de vacío y tristeza", cerró Karina.

GENTE-KARINA-JELINEK-APERTURA.jpg

La modelo arrancó el 2023 con un proyecto que la entusiasmó mucho: encabezó junto a Belén Francese la obra No paramos de triunfar en el City Center de Rosario y, mientras retomó su labor en el ciclo La Jaula de la moda, se permite soñar a lo grande.

"Hacer teatro para mi fue un gran desafío, nunca me había animado hasta esta vez. Me gustó mucho la experiencia de ver la respuesta en el momento de la gente. Me hicieron otra propuesta para seguir durante el año, pero por ahora no acepté… quizás para el verano pueda volver a subirme a las tablas. Por lo pronto sigo con La jaula de la moda (el programa de Ciudad Magazine), como siempre. En cuanto a lo que se viene, por ahora no tengo nada cerrado como para poder contarlo: recibí una propuesta de tele, aunque no es el formato que más me gustaría hacer", explicó Karina Jelinek en otra entrevista.