La pelea en vivo que tuvo Alberto Cormillot y su esposa Estefanía en TV

El nutricionista Alberto Cormillot respondió que, aunque en la práctica algunas veces se concede, generalmente la solicitud se debe a un proceso mental previo. “No es que aparece de un momento para otro, sino que es algo que en la cabeza se viene trabajando y en un momento dado hay una gota que colmó el vaso. Entonces ahí esa persona dice ‘bueno, necesito algo’, pero posiblemente no hizo algo bien antes, hubo un error antes para que llegue a un momento de desesperación. Algo hubo antes que no se preparó para que no llegara ese momento”, explicó.

A esto, su esposa, Estefanía Pasquini, añadió que suele pedir información anticipada sobre la evolución de los participantes. “Voy preguntando el fin de semana para ver cómo vienen y demás y pueden escribirme. Entonces, ya cuando no apareció nada el fin de semana te hace medio un ruido, puede que vayan súper bien o no. Pueden pedirlo, porque ante la desesperación, y a mí lo que me da miedo, y siempre les digo, alguno puede meter una dieta, alguna alternativa dentro del plan de alimentación y tener una ayuda si está hinchado o lo que sea, pero no es un salvataje de un día para el otro”, afirmó.

El tenso cruce que se robó el programa en Cuestión de Peso

Tras la descarga de los nutricionistas, Sergio Verón, el entrenador, cruzó a Estefanía Pasquini: “Si vos vas al médico y le pedís una medicación para que te baje la presión, y el médico te la da y vos la tomás, ¿Para qué le pedírías otra medicación para lo mismo? Si vos vas al nutricionista que te dio un plan alimentario para que bajes de peso, ¿para qué vas a pedir otro plan alimentario? Estás pidiendo más de lo mismo, si ya lo tenés”.

En medio del tumulto que se armó en el estudio, la nutricionista aclaró: “Cuando vienen y piden una dieta, desesperados, a último momento, quieren algo que sea como mágico”, lo que llevó nuevamente a Verón a cuestionar las palabras de su compañera.

Fue entonces que Alberto Cormillot destacó que no todo es tan rígido y que hay excepciones. Para su mujer, “está bueno que esté blanqueado, ‘estoy teniendo un fin de semana largo y me está costando bastante’, porque es normal en los largos, con eventos familiares y bueno, vamos viendo cómo la vas llevando”.

Al darle nuevamente la palabra a Cormillot, el médico fue picante con su comentario. “No voy a discutir con la patrona”, deslizó entre risas, y ella no se quedó callada. “Te iba a decir que cuando lleguemos a casa hablamos”, disparó, ante las carcajadas de todos los presentes en el estudio, mientras el conductor remarcaba sus palabras en forma graciosa.