La grave denuncia de Ximena Capristo contra Paula Chaves como persona

Ximena Capristo liquidó a Paula Chaves

Ante la consulta, la bailarina respondió: “Tuvimos una instancia en la que salíamos a comer y se cortó. Te voy a ser sumamente sincera, había un manoseo, un yo le digo a ella, ella le dice a la otra. A mí me gustan las cosas claras. Yo si soy amiga de seis personas, de tres parejas, y compartimos todo y vos me estás hablando mal de la otra, ya digo ‘mmmm. Vos me estás hablando mal de ella y comemos los seis juntos’”.

Nuevamente el conductor del ciclo quiso saber más y le consultó si lo que contó estaba direccionado a críticas de Chaves hacia la pareja de Luciano Castro y Sabrina Rojas. Capristo afirmó: “Era Sabrina y Castro... Cuando estaba con una hablaba mal de la otra”.

“Yo no me quería ir por ese asunto. Pensaba ‘si me voy y me critican, así como critican...’. ¡Es un desastre! Esas cosas no me gustan”, continuó la ex Gran Hermano 2001.

Por último, le preguntaron si solamente era Chaves la que criticaba y contó: “No sé. Era en general. Porque si no te juntabas con uno, te juntabas con el otro y el otro criticaba a uno, criticaba al otro. No era amistad. Había buena onda. A mí no me gusta eso. Yo si te quiero, te banco”.