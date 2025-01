Interna en Los Palmeras: el polémico cambio en las redes de Cacho Deicas

Marcos Camino , uno de los referentes del grupo, había asegurado que la familia de Deicas no les permití que se comuniquen con él . Ante esto, Luciano , hijo de Cacho, desmintió públicamente esa versión a través de las redes sociales. A pesar de estas declaraciones, la polémica no se detuvo. Al respecto, Luis Ventura reveló nuevos detalles en su programa Secretos Verdaderos.

image.png

En ese marco, el conductor agregó un dato que sorprendió a los fanáticos de la mítica banda: “Atención porque tenemos una información clave. En la cuenta oficial de Instagram de Cacho Deicas hubo un cambio que no pasó desapercibido. Antes decía ‘cantante de cumbia de Los Palmeras’ y ahora dice ‘cantante de cumbia santafesina’. Esto es algo muy significativo y refleja una distancia importante con la banda que marcó su carrera”.

Por su parte, la periodista Cora Debarbieri agregó: “Cacho ha sido parte de Los Palmeras por más de 30 años, convirtiéndose en una figura clave que acompañó el mayor éxito del grupo. Pero ahora, con este cambio, parece que algo se rompió. Por lo pronto, no se sabe con certeza qué ocurrió, pero está claro que la relación no es la misma”.

Las declaraciones de Ventura y Debarbieri generaron polémica entre los seguidores de Los Palmeras. Mientras tanto, el futuro de Cacho Deicas dentro de Los Palmeras sigue siendo incierto, dejando en evidencia una fractura que pocos imaginaban.

Interna en Los Palmeras: el hijo de "Cacho" Deicas filtró polémicos chats

En otro capítulo de la interna que hay entre los integrantes del grupo de cumbia santafesina, Los Palmeras. A poco tiempo del cuadro de ACV que sufrió su cantante, Cacho Deicas, la banda anunció que mientras se recupera, será Pablo López quien seguirá como vocalista. Esta decisión está impulsada por Deicas, quien se encuentra en su casa con su familia.

Pero horas después del debut de la nueva formación, todo tomó un cariz diferente. Marcos Camino, acordeonista y líder histórico del grupo, aseguró que la familia de Cacho les impide comunicarse con sus compañeros. “Desgraciadamente no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten”, dijo el músico en Secretos Verdaderos (América).

Pasaron unos días de silencio hasta que llegó la respuesta. Quien tomó la palabra fue Luciano Deicas, hijo menor del vocalista, quien expresó la versión de la familia con un extenso video que subió al Instagram oficial de su padre. Entre la emoción por la mejoría del músico y los reproches a algunos de sus compañeros, el joven narró una serie de episodios familiares, tensiones internas y desafíos de salud que han marcado los últimos meses de su papá, revelando un trasfondo de desgaste, malos entendidos y límites cruzados.