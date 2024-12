Gran Hermano: podría haber dos expulsados por lo que dijeron de la participante de la Patagonia

Los jugadores mostraron sus prejuicios hacia su compañera, despertando críticas masivas en el público, incluyendo un pedido de expulsión o sanción como mínimo.

Un Gran Hermano polémico

Giuliano fue quien sin ningún tapujo rompió el hielo con una pregunta hacia Brian: “De la chica Luciana, ¿qué onda? ¿Qué opinás de esa piba? ¿Qué es para vos?”.

La respuesta inicial del vendedor ambulante fue cauta: “Yo no sé. Prefiero no opinar. La verdad es que ni idea”. Carlos fue más directo y afirmó: “Es trans”.

Screenshot_1.jpg Gran Hermano: Giuliano generó polémica con sus dichos sobre Luciana Martínez, la participante de Santa Cruz.

“Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Lo que ven es que no se desnuda, no va a la pileta, se le nota en la cara, las facciones del cuerpo. ¿Cómo va a ser tan específica?”, opinó Giuliano entonces.

Carlos aseguró que nadie le había comentado nada acerca del tema, pero también insistió: “La ves y te das cuenta”.

El diálogo continuó y se fue cargando de comentarios polémicos, que quedaron grabados por las cámaras.

Como era de esperar, el video de la conversación rápidamente se hizo viral en redes sociales y miles de usuarios expresaron su enojo.

En ese sentido, señalaron la falta de respeto y sensibilidad de los participantes. Muchos también opinaron que este tipo de cosas no deberían pasar en televisión. “Luciana no tiene por qué enfrentarse a esto en televisión”, escribieron varios usuarios.

Gala de eliminación en Gran Hermano

Más allá de las reacciones que generó la conversación entre los varones, también hubo una charla fuerte y desagradable sobre Luciana en la que tuvieron lugar Delfina De Lellis, Chiara Mancuso y Martina Pereyra que se encontraban en el living y, al observar a la santacruceña comenzaron a cuestionar el hecho de que vistiera casi todo el tiempo la misma pollera.

“Esa chica Luciana no se saca más esa pollera. Debe tener un olor a culo”, expresó despectivamente Delfina, que terminó la semana en la primera placa de eliminación.

Chiara dijo que el motivo de que la usara todo el tiempo era “porque le tapa el tobul”.

El comentario no generó debate alguno sino risas en el grupo. Finalmente, Chiara remató insistiendo en que ese era el motivo: “Es por eso, ¿o no? Por eso me da lástima”.

Este lunes por la noche tendrá lugar la primera gala de eliminación de Gran Hermano 2024/25 y dos de los implicados en las polémicas conversaciones están entre los nominados: Delfina De Lellis y Carlos Tocco. Quienes completan la placa son Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo.