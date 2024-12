Gran Hermano: nuevo líder, fulminados y anuncios

Mientras que mandó a placa a Santiago y Andrea quedando ambos nominados. “Lo esperábamos”, coincidieron los dos participantes. Los fulminados sí podrán nominar en el confesionario, pero no tendrán chances de ser salvados y mucho menos por el líder que fue quien los subió a placa.

Otros de los nominados fue Brian, pero no por decisión del líder, sino por un castigo de parte de Gran Hermano. “He advertido que uno de ustedes ha abierto un casillero del kiosco sin tener permiso. Esta situación está expresamente prohibida y es por ello que voy a sancionar severamente a esta persona”, comenzó diciendo Gran Hermano en el anuncio de la sanción. “Brian he tomado la decisión de que a partir de este momento estás en placa y no podrás ser salvado por el líder”, cerró.

Sanción severa para Brian por abrir el kiosco sin autorización



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 18, 2024

Autonominarse, otro ¿beneficio?

Santiago del Moro anunció que el líder tiene otro beneficio que es el autofulminarse. “Esto se usó mucho y es solo por hoy”, dijo el conductor del ciclo. “Muchos jugadores se han probado en placa y se han auto nominado, no es necesario que la uses”.

”Me vengo probando desde el 2 de diciembre. No necesito probarme en otra placa”, dijo el cordobés que superó las dos primeras placas de nominados.