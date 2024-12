Gran Hermano: el líder salvó a Luciana y se cruzó con el terraplanista

“Siento que la gente tiene que decidir si tenés más para dar” sumó y dijo que el participante “necesita ser consciente de dónde está”.

“No me lo esperaba ni loco. La verdad está perfecto. Es su decisión y la respeto. Soy muy auténtico”, respondió Claudio molesto por la jugada del uruguayo.

Fue en ese momento en que Santiago del Moro le consultó al líder si creía que el terraplanista no aportaba nada a la casa. “No es que sienta que no, pero no he visto. Quiero que nos desafíen e incomoden”, justificó el uruguayo quien reconoció que su compañero es demasiado bueno y se queda en una zona de confort. “Necesitamos más desafíos y otra cosa. No zona de confort”, arremetió.

Luego aclaró: “Sos un tipazo y sos auténtico, pero que no necesita Gran Hermano eso” dejando en claro, tal como le dijo el conductor del ciclo, que el casting no había sido el mejor eligiéndolo. “La devolución no me pareció correcta. Hablé intimidades con él, fue falso conmigo”, reflexionó Claudio minutos después de su nominación.

Así, la placa final quedó conformada por Delfina, Carlos, Ulises y Claudio.

El domingo a partir de las 22, Santiago del Moro visitará a Susana Giménez en su último programa y entrará a la casa a charlar con los jugadores. Mientras que el lunes se conocerá el nombre del primer hermanito eliminado.