Feroz: la crítica de Fátima Florez contra Yuyito González por su relación con Javier Milei

Sin embargo, luego, Fátima le tiró una indirecta muy fuerte a Yuyito. "Nunca miraría a un tipo que está de novio con otra mujer. No es de buena gente", manifestó, dando a entender que la ex vedette estaba interesada en el economista cuando estaba en una relación con ella.

Milei fatima yuyito.jpg

"Yo soy muy respetuosa con eso de no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hagan a mi", agregó, letal, en diálogo con el ciclo de El Trece. No conforme con eso, Fátima le hizo una advertencia contundente a Yuyito. "Del karma no escapa nadie", sentenció.

La llamativa respuesta de Fátima Florez a una consulta sobre Yuyito González y Javier Milei

Fátima Florez se encuentra en Las Vegas, Estados Unidos, presentándose con sus personajes y construyendo una fructífera carrera con proyección internacional. En su espectáculo, la artista brilla como Madonna, Selena, Celia Cruz, entre otras imitaciones apuntadas al público extranjero.

En una nota con Univisión, la actriz mostró el detrás de escena de su show y sorprendió al recordar su relación con el presidente Javier Milei. "Fue un amor muy apasionado. Al principio, lo guardábamos porque yo venía de una relación larga y conocerlo me tomó por sorpresa. Lo teníamos guardado y, de un día para el otro, se supo", rememoró.

image.png

Fátima mencionó que guarda buenos recuerdos de su noviazgo con el economista. "Él es como yo. Nos gusta divertirnos y hacer humor. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos esa cosas infantil... como yo, que no pierdo mi niña interna", comentó.

La actriz reveló por qué decidieron distanciarse: "Trataba de manejar mis tiempos para poder estar con él y manejar mi carrera, pero después se hizo difícil. De todos modos, fue todo súper bien en nuestra relación y terminamos en muy buenos términos". Al finalizar, Fátima hizo una importante aclaración cunado le preguntaron por el vínculo de Yuyito González y Javier Milei. "Nosotros ahora no estamos más juntos... Yo soy muy respetuosa. A ver si todavía le hacen un tirón de oreja... No quisiera que eso pase", advirtió.