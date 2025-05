En medio del escandaloso juicio de su padre, Dalma Maradona en medio de rumores de embarazo

Sin embargo, minutos después y en medio del revuelo digital, Dalma aclaró que todo había sido una broma. La panza era falsa y formaba parte de un juego, aunque la ambigüedad inicial del mensaje fue suficiente para instalar el rumor durante varias horas. Esto no evitó que muchos de sus seguidores insistieran en que quizás estaba adelantando un anuncio real. “Aunque sea una joda, no me sorprendería que esté por contar algo de verdad”, escribió una usuaria en los comentarios de un portal que replicó el video.

La publicación llega en un momento de fuerte exposición mediática para Dalma, quien atraviesa el juicio por la muerte de su padre, un proceso que la ha llevado a mantenerse muy activa en la defensa de su familia y en la preservación del legado del Diez. A pesar del dolor y la presión que conlleva esta etapa, la actriz logra equilibrar su vida pública con momentos personales y familiares que también decide compartir, como el reciente episodio humorístico.

Dalma 2.jpg Dalma Maradona

El complicado momento de Dalma Maradona

Pero eso no fue todo lo que reveló en los últimos días. Mientras participaba como panelista en el programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi Live), Dalma sorprendió al mostrar un tatuaje que se hizo con una ex pareja y que aún conserva. Todo comenzó con el comentario de una seguidora que decía: “Tengo 31 años. Desde que tengo 15 conozco a mi pareja. Salimos un tiempo, nos separamos, nos casamos, tenemos una hija y no me tatuaría con él ni en p***”. A partir de allí se generó un intenso debate en el estudio sobre los tatuajes de pareja, lo que llevó a Dalma a confesar: “Me meto para decir que estoy tatuada con mi ex. Me quiero matar”.

Acto seguido, sin demasiados rodeos, se dio vuelta frente a cámara, levantó el suéter y bajó un poco el pantalón para mostrar el diseño: una simple palabra en inglés, “Love”, grabada en la parte baja de la espalda. Aunque admitió que se arrepiente de habérselo hecho, confesó que por ahora no planea borrarlo.