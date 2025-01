El video de Jenifer de Gran Hermano pegándole a Centurion a "traición"

Sobre esta situación la mamá de Centurión contó detalles: “Cuando ella sale de la casa se encarga de que en cada programa nombrar la enfermedad de mi hijo como si nadie la conociera. Esta chica no sabe que los chicos pueden hacer rehabilitación en sus casas , donde se sienten más contenidos. Me pareció una bajeza total de su parte jugar con este tema”, comentó Beatriz.

A su vez profundizó sobre otras situaciones compleja cuando estaba embarazada: “Cuando ella estaba de tres meses de embarazo nos llega un video donde la señora está desnuda en una pañalera de su ex. Al recibir ese video nos quedó la duda. Ella habla de esta vida psicológica que supuestamente recibe de la familia de Ricky. Nosotros sufrimos en carne propia violencia de género hacia Ricky. Por eso me hago cargo de este video porque no se puede esconder el sol con la mano. En el video podés ver la vinolencia con la que ella baja, decidida a hacer lo que hizo. Pegándole dos trompadas de atrás, fue terrible esa situación. Si esto fuera al revés mi hijo estaría preso”.

Los chismes que había contado Jenifer en GH sobre Centurión

Lo primero que hizo Jenifer Lauría cuándo ingresó a la casa de Gran Hermano, fue revelarle a sus compañeros que fue pareja de un jugador de fútbol. Luego, dio detalles sobre su relación con Ricardo Centurión, el futbolista que tuvo un pasado por Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors.

En su presentación al ingresar a la casa, la hermanita reveló que trabaja en el Sindicato de Camioneros con la familia Moyano desde hace varios años, pero nunca había dicho nada sobre el jugador hasta que ingresó a la casa más famosa del país.

Jenifer rompió el silencio una vez dentro del reality de Telefe y admitió haber tenido una relación con él, y los participantes comenzaron a preguntarle cómo era la relación que mantenían.

Allí, ella se sinceró y expresó: "¿La realidad? Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón. Yo estaba súper enamorada de él, pero enamorada de verdad, no es que estaba con él por la fama".

"Vivíamos juntos, yo lo conocí, después nos pusimos de novios. Quedé embarazada, vivimos juntos y después arrancaron los problemas. Era una persona normal, era todo color de rosas. Y al tercer mes de embarazo mi vida fue un infierno", recordó Jenifer Lauría en referencia a Emma, la hija que tuvieron en 2021.

Las repercusiones a los dichos de Jenifer Lauría en Gran Hermano

Jenifer Lauría ingresó a la casa de Gran Hermano, y como es de costumbre, comenzaron a salir los famosos “carpetazos” de los cuales ella no pudo salvarse.

Jennifer.jpg Jenifer volvió a la casa de Gran Hermano

Luego de darse a conocer que formará parte de la nueva edición del reality, la familia de Ricky Centurión fue lapidaria en las redes sociales y criticaron a su expareja.

La influencer, Pilar Telechea mostró los fuertes mensajes de personas allegadas a Centurión, sorprendidos y repudiando el ingreso de la mujer de 31 años al programa. Entre los posteos, resaltaba que ella no es como se mostró, y que el tiempo le dará la razón a la familia.

"¿Esto es real? Muda. Si no lo nombraba a mi tío, no entraba”, se lee en una de las 4 historias que Pilar compartió en su cuenta oficial de Instagram. Además, otra historia decía: “Ya saben a quien tienen que votar para que se vaya”. Por último, la historia más picante de la familia de Ricardo Centurión contra Jenifer Lauría, afirmó: "Ya que te gustó exponerte, ojalá salga a la luz tanta mier... que hiciste, que de copada no tenés nada”.