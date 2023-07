El papelón más grande que vivió la China Suárez en su vida

"Me caigo. Soy muy torpe y por ahí no mido. Una vez me caí patinando. No sé si habrán enterado. Me caí mal y justo en la parte de la canción decía: 'los que siempre van de frente' y me fui de frente al piso", comentó la China Suárez en aquella oportunidad.

El papelón se trata del año 2008 en uno de los shows que dio en el Teatro Gran Rex junto al elenco de Casi Ángeles. Su caída ocurrió justo al momento de cantar el tema "Puedo ser".

A pesar de que pasó por desapercibido por la algarabía que se vivía en el recinto, la caída de la China Suárez está en la internet y se puede apreciar desde distintos ángulos.