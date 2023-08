El palo de María O'Donnell a Viviana Canosa: "Sufre en carne propia"

Lo cierto es que Canosa se quejó en su programa de televisión sobre los mensajes violentos que recibe en sus redes sociales por no apoyar más a Milei y sostuvo que "Lo mismo que hicieron con Lali, hicieron conmigo. A mi no me importa porque estoy curtida, pero no paran de bardear en redes sociales a gente como Lali Esposito. Es horrible ser parte de la troup de aplaudidores del candidato. Vergüenza ".