El demoledor posteo de Daniela Celis sobre Thiago Medina: "Decisiones que jamás pensé tomar"

La influencer compartió un sentido mensaje en sus redes sociales donde pidió mantener las cadenas de oraciones por la salud de Thiago Medina.

Thiago Medina sigue internado en grave estado y el último parte médico no es alentador para el exparticipante de Gran Hermano . A 12 días del brutal accidente de tránsito, el joven de 22 años pelea por su vida y, según trascendió, los pulmones están altamente comprometidos.

En medio de la cadena de oración que la familia pidió a los seguidores, Daniela Celis usó sus redes sociales para contar cómo vive esta situación y qué decisiones ha tenido que tomar en las últimas semanas.

“Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él, me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones, creo en la vida, en los milagros y en los por qué”, comenzó diciendo en el comunicado que compartió este jueves 25 de septiembre al mediodía.

Thiago Medina

Respecto a decisiones que ha tomado sobre su presente laboral, la influencer tuvo que ausentarse del especial de Patria y Familia (Luzu) en el Gran Rex que se realizó el miércoles 24 por la noche. “Hoy mi vida se volvió un desafío, donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar, ayer 24 de septiembre tenía mi primera función participación en EL GRAN REX un show soñado, donde decidí no hacerlo para priorizar el tiempo con mis hijas y que no sientan mi ausencia también”, escribió.

“Paré mi vida, por ellas, por él, les quiero agradecer todos los mensajes lindos todo el amor que me envían que los recibo siempre”, agregó agradeciendo el cariño de todos los seguidores que la pareja tiene desde la casa de Gran Hermano.

“Hoy estoy luchando para que mis hijas no se queden sin su papá. Y sé que ustedes también”, cerró pestañela el comunicado.