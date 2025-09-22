Así será el primer capítulo de El Eternauta 2: los detalles y cuando se estrena el éxito de Netflix

Tras el éxito que obtuvo El Eternauta, Netflix confirmó que la historia continuará con una segunda temporada y Ricardo Darín contó algunos detalles sobre eso.

El Eternauta representó una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en los últimos años, un proyecto que no solo despertó gran expectativa antes de su estreno, sino que también consiguió atrapar y emocionar a audiencias en distintas partes del planeta.

Esta primera adaptación audiovisual de la célebre historieta argentina, ideada por Héctor Germán Oesterheld en la década del 50 y considerada un clásico de la cultura popular nacional, estuvo encabezada por Ricardo Darín en el rol principal y contó con un elenco de primer nivel integrado por reconocidos intérpretes como Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto, entre otros actores y actrices que aportaron fuerza y calidad al relato.

Tras la repercusión inmediata y el enorme éxito que obtuvo desde su lanzamiento, la plataforma de streaming confirmó oficialmente que la historia continuará con una segunda temporada. La noticia encendió el entusiasmo de los fanáticos, que aguardan con ansias más detalles, mientras las expectativas crecen día tras día. En ese marco, Ricardo Darín se animó a dar a conocer cómo será el inicio de esta nueva entrega.

backstage el eternauta.jpg

El Eternauta 2: Ricardo Darín adelantó detalles del primer capítulo de la nueva temporada que prepara Netflix

Gracias a su alcance internacional, El Eternauta logró posicionarse en el podio de las producciones más vistas de Netflix a nivel global, alcanzando el tercer lugar entre los títulos más reproducidos de la plataforma. El rol de Darín, interpretando a Juan Salvo, un hombre común que debe resistir a una invasión alienígena luego de que una nevada letal arrase con la población de Buenos Aires, fue clave para la recepción positiva de la crítica y del público. A su lado, un sólido grupo de figuras acompañó el relato, dando vida a una historia cargada de tensión, suspenso y dramatismo.

En medio de la euforia que generó la confirmación de una segunda parte, Darín reveló en una entrevista que la producción ya está en marcha, aunque todavía no se definió una fecha exacta para el inicio del rodaje. El actor se encuentra actualmente en España, donde protagoniza junto a Andrea Pietra la obra teatral Escenas de la vida conyugal en el Teatro Rialto de Madrid.

Ricardo Darín y Puelo, el perro de Chubut, en un alto de la grabación de El Eternauta.jpg

Ricardo Darín: “Va a ser increíble”

Desde allí, el intérprete compartió una primicia que entusiasmó aún más a los seguidores: aseguró haber leído el guion del primer capítulo de la nueva temporada, que volverá a estar bajo la dirección de Bruno Stagnaro. "Va a ser increíble", expresó con entusiasmo durante una charla en Desinteligencia Artificial (DGO Stream). Acto seguido, comentó que recuperó la emoción de encarnar nuevamente a Juan Salvo: "Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo, porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo".

El actor explicó también cómo fue el proceso de acercamiento al guion: "Tengo la suerte de que Bruno me participa un poco de lo que están haciendo con el grupo de guionistas y quería que yo les hiciera una devolución de cómo lo tienen planeado". Sin embargo, aclaró que el texto todavía está en construcción y que no hay escenas cerradas de manera definitiva: "No está finito. No está dialogado. Están, digamos, todos los esquemas de la estructura del primer capítulo. Y va a ser increíble".

Darin

Según el actor, la segunda temporada tendrá capítulos “muy potentes”

Ricardo Darín fue aún más lejos y aseguró que la segunda temporada superará en intensidad y en impacto a lo ya visto en la primera entrega. "Me quedé, te lo juro, muy conmocionado. Se lo dije en un audio. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo y no me puedo imaginar lo que va a venir atrás", confesó emocionado. Para cerrar, anticipó con firmeza y convicción: "Van a ser otros capítulos muy, muy potentes”.

De esta forma, el reconocido actor argentino brindó un adelanto exclusivo sobre lo que será el primer episodio de la nueva temporada de El Eternauta, una ficción que ya hizo historia en Netflix al convertirse en la serie de habla no inglesa más vista del mundo, y que promete volver a sorprender con un relato cargado de emoción, acción y la profundidad que caracteriza a la obra original.