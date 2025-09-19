El Mago Sin Dientes pidió una reunión con Milei: "Mis shows cayeron un 40%"

El artista reconocido entre otras cosas por sus participaciones en la tribuna del Bailando se acercó a la Quinta de Olivos para pedir una reunión con el presidente de la Nación.

Desde hace algunas semanas El Mago sin Dientes está intentando comunicarse directamente con la mesa chica del gobierno nacional para expresar sus disconformidades, con distintas maniobras que lo han hecho tomar repercusión. Este jueves el reconocido mediático apareció en el ingreso a la Quinta de Olivos intentando ingresar para dialogar con el presidente Javier Milei.

Allí Pablo Caballeiro , su nombre real detrás del personaje, entregó la documentación a la seguridad de la casa presidencial pero no pudo ingresar debido a que no estaba anunciado en la lista de ingresantes en una jornada donde el presidente tuvo reuniones con miembros del partido liberal, entre ellos candidatos que serán las caras visibles en las elecciones legislativas nacionales que se realizarán en octubre.

Mientras esperaba por una mínima chance -casi inexistente- de poder concretar su reunión, habló con la prensa y sostuvo los motivos por los cuales desea hablar con el mandatario. “Yo quiero tener la posibilidad, como ciudadano y como votante, de que el Presidente me escuche. Quiero lo mejor para el país . Hoy vi ingresar a muchos referentes, entre ellos influencers y tuiteros”, dijo e insistió: “Deseo que me reciba como votante y que me escuche. Quiero que la Argentina salga adelante. Aspiro a que haya consumo, trabajo, que la gente coma y llegue a fin de mes . Eso pido”.

“Camino el conurbano, camino la provincia de Buenos Aires. Lo voté (a Javier Milei), confío en lo que este Gobierno está intentando hacer, pero hay cosas que no me gustan, como que la gente no llegue a fin de mes. En otros gobiernos eso no pasaba”, sumó y reclamó: “Soy un simple ciudadano que le puede transmitir lo que dice la gente. Yo lo voté porque quiero que el país salga adelante. Pero cada vez están más separados. Se tienen que unir”.

Por otra parte recordó la ayuda del partido PRO, que él defiende, para ganar las elecciones que lo definieron como presidente: “Fue electo también porque hubo un sector que lo respaldó, como el PRO. Y hoy los veo distanciados. Quiero que se unan”.

Según reveló Noticias Argentinas el mago reveló su situación debido a la situación económica: "Ha bajado la cantidad de shows, antes hacía 10 y ahora hago seis, o sea ya es un 40% menos y se nota".

Hace apenas una semana había visitado Casa Rosada

En el debut de la mesa federal conformada por el gobierno tras el revés electoral en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que tuvo una reunión con cuatro gobernadores cercanos al gobierno, se acercó a la Casa Rosada para exigir una reunión. En cada movimiento de autos oficiales, el Mago pregonaba desde la lejanía ser atendido.

“Yo soy una persona, muchos me conocen públicamente, que siempre estuve en el búnker del PRO, siempre. Y este fin de semana el PRO no estaba, el PRO no lo veía. Y digo, ¿dónde está ese partido político que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Hoy quiero que me escuchen, porque yo quiero que la Argentina salga adelante", declaró en aquella oportunidad.

"Siempre estuve bancando al PRO. Este fin de semana, en las urnas, yo no veía la boleta que me identifica ese color amarillo”, cuestionó y sostuvo: “¿A dónde está el PRO? ¿A dónde está el partido del cual, desde hace veinte años, siempre me representó? Y hoy me siento mal, me siento triste".

Por otra parte sumó: “Hoy hay un presidente que a mí me dijeron: ‘Vamos a apoyar a este gobierno’, el partido del cual yo estoy afiliado. Y, hoy por hoy, lo que más quiero es que la Argentina salga adelante y que me escuche el presidente o alguna persona”.