Así fue el trágico accidente de Thiago Medina

El ex participante de Gran Hermano , Thiago Medina , atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras haber sufrido un trágico accidente de tránsito. El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 19:50, cuando circulaba en su motocicleta por la Ruta 7, en la localidad de Francisco Álvarez.

En las últimas horas se difundieron imágenes captadas por una cámara de seguridad, que permiten reconstruir la violenta secuencia: la moto conducida por Thiago impacta de manera abrupta contra un automóvil.

El registro muestra la crudeza del choque y también la rápida intervención de las personas que se encontraban en la zona y que no dudaron en asistirlo de inmediato, antes de que fuera trasladado de urgencia al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

El parte médico tras la operación de Thiago Medina

Fuentes médicas confirmaron que la situación de Thiago es extremadamente delicada. Luego de ser intervenido quirúrgicamente, se informó que le extirparon el bazo y que presenta fracturas en varias costillas, además de lesiones internas que comprometen los pulmones, los riñones y el hígado. Actualmente se encuentra sedado, en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica, con un pronóstico reservado que mantiene en vilo a su familia, allegados y seguidores.

El testimonio desgarrador de su hermana Camilota

En medio de la angustia, su hermana Camila Deniz, más conocida como Camilota, rompió el silencio en una comunicación telefónica con Crónica TV. Visiblemente afectada, expresó: “A todos nos puede pasar, estamos cerca de la familia, tanto la mía como la de Dani. Mi papá, mis hermanos… Estamos de acá para allá, fortalecidos. Lo único que se sabe es lo que se dice. No me quiero meter en ese sentido. Pedimos respeto porque no dormimos, descansamos cinco minutos y nos desesperamos”.

Entre lágrimas, agregó: “No quiero faltar el respeto, pero quiero que entiendan el dolor que estamos atravesando. Sé que necesitan información, pero es difícil la situación que estamos atravesando. No me quiero quebrar ni llorar. Verlo en terapia intensiva hace que se me desarme el alma. No puedo contener las lágrimas al ver a mi hermano. Él venía bien, pero por hoy no sabemos nada. Estamos luchando por la vida de mi hermano”.

Con un mensaje de fe y esperanza, pidió acompañamiento espiritual en este momento tan duro: “Él es fuerte, lo quiero ver fuerte, es lo único que les puedo decir. Lo único que les pido es que oremos, creemos en Dios, sabemos quién es él y solo queremos que lo tengan en cadena de oración, es lo único que necesitamos. Oremos por él”.

Indignación por las imágenes falsas que circularon en redes

La familia, además de enfrentar la incertidumbre por la salud de Thiago, tuvo que lidiar con la viralización de fotografías falsas del accidente. Camilota, entre lágrimas, expresó su enojo y pidió respeto: “Gente, no hablen por hablar. La foto que circula no es real, la moto de Thiago es blanca, por favor pido respeto. El choque no fue por la parte delantera como se dice. Pedimos respeto, por favor. Sigamos en oración”.

Así, entre la angustia, la fe y el pedido de respeto, la familia de Thiago Medina intenta atravesar estas horas decisivas, mientras el joven pelea por su vida en una sala de terapia intensiva.