La salud del ex Gran Hermano, Thiago Medina: qué dice el parte médico

El ex participante de Gran Hermano atraviesa uno de los momentos más difíciles tras su accidente.

El exintegrante de Gran Hermano , Thiago Medina , atraviesa un delicado momento de salud luego de protagonizar un accidente vial en la localidad de Moreno. Según trascendió, circulaba en moto, impactó con un automóvil en un cruce de calles. Debido a la gravedad del hecho, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Según revelaron este martes por la mañana en un nuevo parte médico desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Por último, concluye en que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronostico reservado”.

En el parte del lunes difundido durante la tarde, Medina se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y anticipaba que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Silvia, la ex suegra del participante de Gran Hermano, reveló que Medina tiene "desde la cuarta a la novena costilla rota, el pulmón perforado al igual que el hígado y le extirparon el bazo".

thiago-medina-portada

De acuerdo al comunicado, Thiago sigue "bajo control médico" en terapia intensiva y con el "seguimiento del servicio de cirugía torácica". "En el transcurso del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para evaluar el estado de las fracturas costales", finalizó el último parte médico sobre el ex Gran Hermano.

Respecto a como avanza la investigación para determinar las condiciones del accidente, desde TN detallaron que "hoy por la tarde-noche la fiscalía va a hacer una suerte de inspección ocular en el lugar para determinar las condiciones de transitabilidad".

Daniela Celis pidió una cadena de oración por la salud de Thiago

Este domingo, Daniela Celis, ex pareja y madre de las gemelas de Thiago, se refirió al estado de salud del joven. "Hay una leve mejoría, gracias a toda la fe, oraciones y reiki que le envían. Permanece en el mismo estado con diagnóstico reservado. Seguimos pidiendo que continúen las oraciones; toda la luz que envían le está llegando", señaló.

daniela celis thiago medina

Por otra parte la hermana de Thiago, Camilota, dialogó con TN este lunes por la mañana sobre cómo está el joven mediático. "Es algo para largo tiempo. A veces quiero creer que es una pesadilla tenerlo ahí", expresó.

“Suena un teléfono y nosotros nos desesperamos. Es horrible estar así”, remarcó sobre el momento familiar que atraviesan en medio de la internación de Thiago en terapia intensiva.

Cómo fue el accidente que sufrió Thiago Medina

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 19:50, cuando circulaba en su moto por la Ruta 7, en la localidad de Francisco Álvarez.

En las últimas horas, se difundieron imágenes captadas por una cámara de seguridad, que permiten reconstruir la violenta secuencia: la moto conducida por Thiago impacta de manera abrupta contra un automóvil.

El registro muestra la crudeza del choque y también la rápida intervención de las personas que se encontraban en la zona y que no dudaron en asistirlo de inmediato, antes de que fuera trasladado de urgencia al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.