El comentario sin filtro de Lali Espósito tras el triunfo de Javier Milei

La cantante no dudó en dar su opinión sobre los resultados de las PASO.

El mensaje generó un revuelo inmediato entre sus seguidores, acumulando más de 16 mil comentarios en pocas horas. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios señalaron que la perspectiva de Lali no captaba la realidad de la vida cotidiana de los argentinos, donde el trabajo diario es esencial para subsistir. En contraposición, se generaron debates acerca de la importancia de los problemas de fondo, como la pobreza y la seguridad.

Lali Espósito no se quedó en silencio frente a estas críticas. Este lunes, retomó el tema y reafirmó su posición: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”, declaró con contundencia, respondiendo a la oleada de críticas que había recibido. Su primer comentario había desatado una controversia en la que se hablaba sobre su conexión con la realidad argentina y su tiempo fuera del país.

La cantante también abordó la polarización que impera en las redes sociales, donde cualquier opinión parece ser etiquetada bajo una única perspectiva. Ella, sin embargo, enfatizó su compromiso con ciertos valores en un panorama político y económico argentino en constante deterioro. “El ÚNICO bando que voy a estar siempre es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, expresó con convicción.

Para cerrar, Lali aclaró que podría haber evitado opinar, pero eso no era su estilo. Dejó claro su punto de vista sobre votar a un "Anti-Derecho" y recordó que, aunque ciudadana angustiada, no es candidata ni está en la búsqueda de un cargo político.

“No soy soy así. Así que ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un Anti-Derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, cerró.