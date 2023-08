El cambio de vida que logró Laurita Fernández al terminar con sus dos trabajos

Por supuesto, todo esto requirió muchísimo esfuerzo físico y mental. Pero Laurita, siempre agradecida, utilizó sus redes sociales para despedirse de ambos proyectos en solo tres días. Después de salir al aire, escribió: "Y Después de dos años, un día terminó #BienvenidosaBordo. Ciclo que empezó sólo por 10 programas y terminaron siendo 400 !!! Gracias a ustedes que bancaron y siguieron el programa, y se divirtieron como nosotros, y gracias a este equipo que tuvo la mejor energía y alegría que pudo haber existido. Como dije al aire, eso no se ensaya ni se falsea, eso sucede o no, y en este proyecto sí que sucedió".

Tras despedirse de esos dos trabajos que le dieron mucho a la carismática conductora, llegó un momento muy esperado por ella. Y así lo explicó:

"A mí me encanta dormir. De hecho, ésta nota, que es a la mañana, me costó. Por eso siempre elegí hacer teatro, que es a la noche, y forma parte de una vida que corre en otros horarios. Ya me tocará despertarme temprano", nos decía a principios de febrero y continuaba: "Lo he hecho trabajando en radio. Pero sí, disfruto muchísimo dormir".

"A mí me decían 'cuando crezcas, vas a ver que vas a dormir menos', pero todavía no me pasó. Hay una parte mía que no maduró y a la que le encanta seguir durmiendo cual adolescente. Si me dejan, yo podría dormir hasta las doce del mediodía", confesó con total sinceridad.

Hecho este preámbulo, les contamos que Laurita Fernández, ya con la agenda disponible para nuevos desafíos, subió una historia a Instagram relatando su último logro.

"Cara de dormí diez horas seguidas", escribió en su cuenta y sumó un emoji que demostraba la felicidad que esta conquista le provocaba. Además, para acompañar la información, se tomó una selfie a cara lavada en la que se mostró sonriente y luminosa.