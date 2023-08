Diego Brancatelli se burló del noviazgo de Javier Milei y Fátima Flores y aseguró que no cree en ellos

Embed

“Es una estrategia electoral para humanizar a alguien que lejos está de ser eso. No me parece ni el momento adecuado ni tampoco me parece acertado que dice ‘hay que linda pareja que hacen’, ‘mirá qué divino él con sus ojos claritos y ella es tan talentosa’. Eso es una estupidez y una curva que la gente no se tiene que comer”, aseguró.