Daniela Celis mostró la primera ecografía de los gemelos que espera con Thiago

“Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa, chicos: no me encontré con uno, me encontré con dos y no van a ser mellizos, van a ser gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, expresó notablemente emocionada por todo lo que se le cumplió en poco tiempo.