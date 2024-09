Cómo le hizo creer García Moritán a Pampita que era millonario: "Flor de mentiroso"

Según trascendió en los últimos días Pampita estaba totalmente enamorada del político y empresario gastronómico. Sub embargo pareciera que no era recíproco. Según reveló la periodista Yanina Latorre, miembro del programa de chimentos LAM, Moritán le hizo creer con mentiras que tenía poderío económico: “ Él es un encantador de serpientes, típico de los políticos”, comenzó relatando en el programa.

“Al principio, él invirtió vendiendo parte de su negocio y pidiendo dinero prestado, pero las cosas comenzaron a salir a la luz”, dijo Yanina y agregó: “Ella estaba enamorada, pero él tenía un plan”.

Terrible: de qué manera Pampita se vengó de las infidelidades de García Moritan

Luego de todos los rumores que se desataron en las últimas horas, Roberto García Moritán rompió el silencio en sus redes sociales y confirmó la separación. Ante sus palabras, Pampita se mostró un tanto disgustada y no temió a la hora de vengarse desde su cuenta de Instagram.

"En estos días se hicieron públicas muchas cosas sobre mi vida personal y mi familia, lo que no solo generó confusión, sino que también afectó a quienes más amo. Por eso quiero aclarar que hace un tiempo, Carolina y yo nos separamos", expresó Roberto García Moritán para confirmar su separación con Pampita.

Ante este comunicado que lanzó el político, hubo algunas frases que le hicieron ruido a la modelo. Es que sumando al fastidio por las infidelidades y demás conflictos que se desataron desde la ruptura, el hehco de haber mencionado que “hace un tiempo” dejaron de estar juntos la terminó de hacer estallar.

Es que Pampita consideró que esta frase era una especie de excusa por parte del empresario para tratar de justificar las fechas con las que estuvo con otras mujeres. Es por eso que no dudó a la hora de vengarse.

Es que al ver que el político intentaba excusarse y hacer las veces de víctima luego de serle infiel, la modelo eligió vengarse con altura. Es por eso que filtró conversaciones de las semanas previas al 20 de septiembre, fecha en la que confirma que se concretó la ruptura.

Qué dicen los chats que filtró Pampita

"Yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No hubo ninguna separación antes de esa fecha", aclaró Pampita en sus redes sociales luego de mostrar cómo eran las conversaciones con su ex pareja hasta ese día. Es por eso que expuso cómo se mostraba amable y amoroso mientras a sus espalda le era infiel.

En los mensajes que publicó ella se pueden ver chats de distintos días previos desde el 21 de agosto hasta el 20 de septiembre. Allí Roberto García Moritán le envía mensajes tiernos, ya que abundan los: "Buen día amor", "¿Cómo estás, amor?", y "Te amo". Sin embargo, ahora que confirmó la ruptura ella se vengó al exponer cómo la trataba mientras la traicionaba.