Callejero Fino abandonó Bake Off Famosos

“Les pido a Mariano y a Cande que aprovechen esta oportunidad. Estuvieron los dos al borde de ser eliminados y sabemos cómo trabajan y el compromiso que tienen”, agregó Wanda ante los participantes que no podían creer que seguían en carrera.

Quien se lamentó el no haber despedido a Callejero Fino fue Verónica Lozano quien aseguró que fue un gran compañero. A lo que Wanda aclaró que las puertas de la carpa están abiertas para el músico si quiere pasar a saludar en caso de que "logre hacerse un tiempo en medio de su atareada agenda".

Embed - Bake Off Argentina on Instagram: "Callejero Fino decide abandonar Bake Off Famosos por decisión propia Mirá #BakeOffFamosos en mitelefe.com/vivo y reviví los episodios en @disneyplusla"