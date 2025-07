Beto Casella y un escándalo con El Nueve: por qué él y su equipo no hicieron Bendita TV

El jueves, lejos de apaciguarse la tensión, el conflicto escaló: Bendita salió al aire con el estudio completamente vacío. En su lugar, se emitió un compilado de tapes previamente preparados y los monitores mostraron mensajes irónicos como “Hoy se enfermaron todos”, “Qué mala suerte tenemos” y “Todos con parte de enfermo”. Un muñeco de Casella fue lo único que apareció en escena, como símbolo del vacío que dejó el equipo a modo de protesta.

Qué dijo Beto Casella

Consultado por PrimiciasYa, Casella respondió con ironía: “Estaremos somatizando algunas cosas injustas todos al mismo tiempo, por eso no estuvimos al aire”. Y sobre la posibilidad de abandonar el canal, deslizó: “Todo el tiempo tengo un par de propuestas latentes. Vamos a ver cómo se desenvuelven los próximos días. Quiero que no haya ninguna situación injusta con ninguno de mis compañeros. Hasta ahí puedo decir”.

n una entrevista con LAM, Beto fue más explícito sobre su enojo: “Anoche no fui porque me picaba la garganta, pero es verdad que a las 20:30 hay un estacionamiento donde entraría una terminal de colectivos entera, y los compañeros no lo pueden usar. Me pareció injusto y lo planteé”. Y sumó: “Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal 9. Yo no quiero que me cuiden, quiero que me dejen trabajar tranquilo. No pido nada, ni la ropa. Me la compro yo en la calle Avellaneda. No jodo para nada, entonces no me la compliques”.