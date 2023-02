Espectacular accidente en una plaza de El Manzanar

Además, y como dato no menos importante, sólo se lamentaron daños materiales ya que no hubo heridos.

WhatsApp Video 2023-02-19 at 11.07.15.mp4

Si bien no se dieron detalles de la mecánica del accidente -al no haber personas lesionada no hubo intervención judiciales-, las imágenes posteriores al impacto muestran que mientras la camioneta Renegade terminó chocando contra un árbol, al auto Peugeot le quedó completamente destruida su parte delantera, como así también uno de sus laterales.

accidente-El-Manzanar-2.jpg

Vecinos del lugar aseguraron que, pese a que se trata de una zona muy tranquila en cuanto a tránsito, muchos no respetan los sentidos de las calles, en tanto que otros no usan las luces de giro, a la hora de hacer una maniobra.

accidente-El-Manzanar.jpg

Recuperaron el auto que había sido robado en Cipolletti: estaba abandonado en Allen

Este miércoles, personal de Policía de Río Negro de Allen logró recuperar un auto que había sido robado apenas unas horas atrás, en el barrio El Manzanar de Cipolletti. Se trata de un Gol Trend blanco, el cual había sido sustraído esa misma jornada, luego de que los malvivientes robaran las llaves del interior de la casa de las víctimas.

"Primera vez en tres años nos olvidamos de trabar la ventana del living… Nos acostamos tarde, a las 7 nos levantamos y teníamos la ventana abierta. No escuchamos nada. La sacamos barata, pudo ser peor, nosotros estamos bien. Pero el tema es que alguien se metió en tu casa como pancho por tu casa”, relataron los propietarios del auto, y aclararon que sólo se llevaron las llaves del Gol Trend.

auto-robado.jpg

Con el auto denunciado en la Comisaría 4°, rápidamente se dio aviso a todas las dependencias policiales respecto del hecho.

Fue así que un oficial, quien se encontraba en Allen, horas después del robo, observó un vehículo que coincida con las características del auto en cuestión, circulando a gran velocidad en C.Isidoro Maza (zona de chacras) hacia el Acceso Amadeo Biló.

Minutos después, personal de la Comisaría 6° de Allen, logro dar con el auto, sin ningún ocupante en su interior. Posteriormente, el Gabinete de Criminalística realizó las pericias correspondientes para dar con el autor del hecho.