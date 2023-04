Escándalo en Mendoza: diputada dio positivo en el test de alcoholemia

“Se me complicó la vida por un asado”, dijo a la prensa de Mendoza la diputada que pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR) y potencia la candidatura a gobernador del diputado nacional Alfredo Cornejo. La mujer, que había participado de actividades de campaña el miércoles, realizó su descargo en una entrevista con el medio local: “Venía de toda la semana trabajando a full con la campaña y el miércoles por la noche sentí que necesitaba juntarme con amigos para bajar un cambio”.

Test de alcoholemia.jpg

La legisladora detalló que del encuentro formaron parte cinco personas y que para acompañar con la comida abrieron una botella de vino. En esa línea, agregó: “Una de nosotros no tomó alcohol. O sea que tomamos la botella entre cuatro personas”.

Según el testimonio de la mujer, nunca se dio cuenta de la cantidad de alcohol que había bebido y por eso salió a la ruta con más alcohol en sangre del que se permite en la provincia. “Jamás pensé que hubiera tomado de más. Cuando salimos en nuestros autos en fila, porque ya nos volvíamos cada uno a su casa, me frenaron en el control y me encontré con que daba positivo”, se acordó, a la vez que marcó que cuando le retiraron su vehículo, fue una de sus amigas la que la esperó y luego la llevó hasta su casa.

“La conclusión que saco es que ni me imaginé que podía dar positivo y ahora tengo un problema, porque uso el coche para llevar a mi hija a la escuela. Me encuentro con una multa que pagar y no sé hasta cuándo me retendrán la licencia. Lamentablemente, se me complicó la vida por un asado”, concluyó la diputada.