Es oficial: FIFA confirmó el Mundial sub 20 en Argentina

Solo faltaba el sello de Gianni Infantino, presidente de FIFA, para confirmar oficialmente la realización del Mundial sub 20 en Argentina. Pese a no haber clasificado en la cancha, por quedar afuera rápido en el Sudamericano jugado en Colombia, la selección será anfitriona en el certamen que Indonesia no pudo organizar y a partir de eso logró la participación automática.