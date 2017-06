"Es el partido que todos los hinchas queremos jugar"

“Es el partido que todos queremos jugar. Estoy muy motivado imaginando lo que puede ser el trámite ante un gran rival al que buscaremos sorprender”, reconoció el defensor, que vivirá desde adentro esta nueva experiencia deportiva.

Lo único que desea en la previa el jugador de la ciudad es un arbitraje justo. La actuación de Nahuel Viñas en los primeros 90 minutos no dejó conforme a nadie en el Capataz, que espera por un normal desarrollo en el Víctor Legrotaglie. “Tratamos de no pensar en cosas externas, sólo que sean justos. Lo del penal no cobrado en el primer partido fue alevoso, pero ya está. Hablamos en la semana que debemos aprovechar las ocasiones que se presenten”, confió.

En el análisis previo del compromiso que se viene, todos los protagonistas de Cipo coinciden en la necesidad de hacer un partido largo. “Los primeros minutos serán fundamentales y en la medida que ganemos confianza, intentaremos lastimarlos. De las que tengamos a favor, si acertamos una se les va a complicar”, proyectó antes de subirse al micro que partió anoche desde La Visera.

“Para el club, para el hincha, para la ciudad y para todos nosotros sería muy importante tener la chance de pasar a la final por el ascenso. Hace mucho que Cipo espera por esto y eso se nota en todos lados por donde andás”. Damián Jara El defensor de Cipo jugará su primer partido como titular en los playoffs del 2017.

Perseverancia

Entre las cosas que no se le pueden reprochar a Jara están su entrega y la perseverancia. En playoffs, además de los minutos que sumó el domingo en la ida cuando lo expulsaron a Marcos Lamolla (entró por Maxi Carrasco), sólo había visto acción en Las Parejas, en el 0 a 2 del arranque de la reválida.

Sincero en sus declaraciones, no ocultó lo difícil que se hace esperar desde el banco cuando se defiende. “Las mayores chances siempre son para los del medio hacia adelante, pero hay que estar preparado”, dijo.

Es por eso que, en su análisis personal, la firmeza que mostró ante Iván Agudiak terminó por convencer a Henry Homann. “Ante la vuelta de Pinto (Gastón), una chance era que Seguel (Nelson) forme junto a César (Medina), pero pensaron en mí y estoy feliz. Vamos a tratar de cortarle la racha al goleador de Gimnasia (Pablo Palacio Alvarenga)”, soltó entre risas, otra de las características de uno de los hinchas del club que tiene el plantel dentro de su equipo.

El once inicial

Se fue con equipo confirmado

Anoche partió el plantel de Cipolletti con destino a Mendoza, sede de la semifinal revancha ante Gimnasia (1 a 1).

Pocas horas antes de las 22 concluyó la práctica que se concretó sobre césped natural y en la que se confirmó el equipo titular con dos cambios: el ingreso de Damián Jara por el expulsado Marcos Lamolla y la salida de Gustavo del Prete para rearmar el característico 4-4-2 con Ezequiel Ávila en la mitad de cancha. Hubo un banderazo convocado por algunos hinchas en La Visera. Por TV, el sábado verán salir a la cancha a Matías Alasia; Gastón Valente, César Medina, Damián Jara, Nelson Seguel; Maxi Carrasco, Eduardo Vilce, Fabio Giménez, Ezequiel Ávila; Germán Weiner y Daniel Opazo.