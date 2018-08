El hecho ocurrió hoy cuando una mujer que reside en el sector se encontró con una nena jugando sola en la plaza. Como no la conoció y no vio a nadie cerca, la llevó hasta la Subcomisaría 45° para que quedara resguardada.

Minutos después, subió una fotografía de la pequeña a Facebook advirtiendo sobre la situación para encontrar a sus familiares. La publicación fue compartida por cientos de usuarios en cuestión de horas y hasta se difundió de manera masiva por las aplicaciones de mensajería instantánea.

Sin embargo, la nena no estaba sola, sino que sus padres estaban en las cercanías y se distrajeron un minuto, razón por la que no vieron cuando la vecina se la llevó. Al respecto, el subcomisario Miguel Ralinqueo explicó a este diario que la pareja se presentó en la dependencia para buscar a su hija. Estaban asustados y no entendían por qué se la habían llevado.

"Estaba en un espacio de juegas en la que siempre hay muchos chicos. La señora se la llevó porque se ve que no la conoció y se armó un revuelo en las redes sociales. Sus papás la vinieron a buscar y están todos bien", concluyó.

