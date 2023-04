Encontró su camioneta robada tras una intensa búsqueda en todo el Alto Valle

Los damnificados se enteraron que habían entrado al lugar por un mensaje de una vecina. Apenas llegó, el cipoleño se dio cuenta sin más que faltaba su vehículo. Una vez en el interior de su vivienda, se llevó otra amarga sorpresa: le habían llevado absolutamente todo. Desde el televisor y la computadora, hasta ropa y equipamiento deportivo.

Policía Río Negro Encontró su camioneta robada tras un intensa búsqueda en todo el Alto Valle

La denuncia policial la realizó esa misma mañana en la Comisaría 32°, desde comenzaron una exhaustiva investigación. La familia también dedicó muchísimo esfuerzo en difundir una foto de su camioneta, con la esperanza de que el delincuente la dejara abandonada en algún lado. Y así fue. La dejó en el Parque Industrial de la ciudad de Neuquén.

En diálogo con LM Cipolletti, Marcos se mostró sumamente agradecido por toda la ayuda que recibió y el trabajo que se llevó a cabo por parte de la Policía, tanto de Río Negro como de Neuquén. "La recuperé el viernes tipo 20 horas, estaba en el Parque Industrial, en una calle que no se ni el nombre, pero cerca de la Conquistadores del Desierto. Tenía la llavé de respuesto, me la llevé y me acerqué a la Comisaría nuevamente", detalló.

La pista de dónde se encontraba la camioneta habría llegado a través de un llamado telefónico anónimo. La persona no pidió nada a cambio, sólo pasó la información con la que contaba.

Y agregó: "Estamos muy agradecidos por la difusión, se movió muchísima gente y eso hizo que la camioneta aparezca, porque no había por donde sacarla, estaban todos muy atentos".

Por su parte agradeció al personal de la Brigada de Investigaciones de Cipolletti, a la Policía de Río Negro y a la de Neuquén. "Me vinieron a ver varias veces, me llamaron, me dieron bola siempre. Sobre todo cuando gente me llamaba para darme pistas o pedirme plata. Estuvieron siempre atentos", concluyó.

Cabe recordar que una cámara de seguridad instalada en las cercanías del lugar del robo pudo captar parte de la secuencia, en la que sólo puede verse a una persona entrando y saliendo del departamento con todo lo robado.