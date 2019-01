“Por favor, hagan algo. Hace dos días que no se puede salir a la calle por temor a una bala perdida, y esta noche seguro que empieza de nuevo el movimiento de drogas y armas. Tenemos miedo, nadie nos devolverá la vida de un hijo si le pasa algo”, expresó una vecina muy angustiada, que se identificó como Laura.

Muchos de estos jóvenes son mayores de edad, aunque también hay menores de por medio. Y se manejan con total impunidad, sembrando el pánico en el barrio. Los vecinos aseguran que ni siquiera sus padres pueden contenerlos. “Los mismos hijos les pegan y les roban para comprar droga”, confiaron.

Desesperados, ya no saben qué hacer. Están cansados de llamar a la Policía para que acuda al barrio y se los lleve presos, y por alguna razón que desconocen, no pasa nada. “Ya no sabemos qué hacer, por favor, que se los saquen del barrio”, reiteraron.

Allanamiento

Cerca de ahí, una disputa vecinal del barrio Puente 83 terminó de la peor manera con un hombre baleado, reconocido como Sergio Lagos, quien permanece internado en el hospital de Cipolletti. Por el hecho, los vecinos comentaron que la Policía allanó la casa de un sujeto sospechado de haber participado, y a quien presumiblemente le encontraron pólvora en la mano. “Se lo llevaron preso”, dijeron.