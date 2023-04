En la tarde del viento, Cipo perdió con Sol y no levanta

Si en el fútbol se puede hablar de merecimientos, el partido fue parejo y hasta el local dispuso de más situaciones. Pero no es la primera vez que un visitante se lleva mucho de La Visera haciendo muy poco, por lo que no se puede atribuir la derrota a la suerte.

Cipolletti 0 Sol de Mayo 1

A los 6', la primera situación clara fue para Cipo con una presión alta y el pase de Ojeda para Dezi, que quedó mano a mano con el arquero, definió cruzado y su remate salió al lado del palo derecho de Turnes.

Sobre los 12', Cervera tiró la diagonal hacia afuera y cedió para Fernando Valdebenito, que venía de frente y cuyo zurdazo se fue, también, apenas ancho.

Iban 22' cuando Ojeda ejecutó un tiro libre frontal con la cara interna del pie derecho y estuvo cerca de anotar, porque el balón salió desviado cuando el arquero había quedado parado.

La polémica del primer tiempo fue a los 40': un agarrón claro sobre Cabral dentro el área tras un gran desborde de Pettinerolli que el árbitro Carranza no juzgó como penal, pese a la protesta del local.

image.png

En la última acción de peligro de la etapa inicial, Ramírez llegó al fondo por izquierda y su centro fue peinado por Cervera para que Núñez apareciera por el segundo palo. Ferrario estuvo atanto y tapó el disparo a quemarropa evitando la caída de su arco.

En el arranque del segundo tiempo, el Capataz tuvo ímpetu y buscó el gol con más empuje que juego. El local era protagonista cuando por dos errores puntuales en la misma jugada empezó perdiendo. Ezequiel Rodríguez falló en un despeje y de ese córner vino el cabezazo al gol del brasileño Uira de Olivera Marques, un baldazo de agua fría en La Visera.

Lovrincevich movió el banco con tres cambios juntos pero la ecuación no cambió. El nerviosismo fue creciendo con el correr de los minutos tanto adentro como afuera de la cancha. "Nosotros alentamos, ustedes pongan huevo", bajó desde un sector de la tribuna en evidente disconformidad con el resultado.

Las aproximaciones fueron esporádicas, apenas algún remate lejano de Pettinerolli y un centenar de centros que no terminaron en nada. Sol de Mayo se aferró su triunfo y con muy poco le alcanzó para ganar su primer partido como visitante en el certamen.

Las entradas de Alex Díaz y Carin Najul en un contexto desfavorable tampoco modificaron el destino de otra tarde para el olvido del Albinegro.

De los últimos 12 puntos, Cipolletti sacó solo uno y la fecha que viene visita a Olimpo en Bahía Blanca. El panorama es complicada y el torneo recién empieza.

SÍNTESIS

Cipolletti: Rafael Ferrario; Ezequiel Carmona, Ezequiel Rodríguez, Manuel Berra y Leandro Wagner; Fernando Pettinerolli, Guillermo Funes, Maximiliano Amarfil, Ulises Ojeda; Luis Dezi y Favio Cabral. DT: C. Lovrincevich

Sol de Mayo: Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira de Olivera Marques, Matías Kucich y Alexander Luzin; Alberto Reyes, Alan Sosa y Lucas Núñez; Fernando Valdebenito, Germán Cervera y Éber Ramírez. DT: Adán Valdebenito.

Gol: ST 7 Uira de Olivera Marques

Cambios: ST 15 Alejo Tabares, Santiago Jara y Franz Schultz por Wagner Funes, Ojeda (C), 30 Alex Díaz por Funes (C), 35 Carin Najul por Carmona (C), 37 Lazar Jerovic y Matías Ponce por Luzin y Reyes (S).

Árbitro: Álvaro Carranza

Cancha: La Visera