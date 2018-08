En el TN, Urcera larga adelante en la tercera serie

Con el Ford Focus del equipo Martos Med, Moriatis marcó un tiempo de 1m20s268 para superar lo hecho por Facundo Chapur, quien quedó a 7 centésimas, y Mariano Werner, quien quedó tercero a 14 centésimas del poleman. Urcera se posicionó a 0s541 de Moriatis, mientras que el otro piloto rionegrino en la categoría, el beltranense Antonino García (Cruze), que viene de ganar en Termas de Río Hondo, no tuvo una buena clasificación y se ubicó 20°, a 1s437 del poleman.

En el cierre de la jornada, Moriatis explicó la maniobra que le permitió acceder a la pole position: “Es una pole medio mentirosa, porque hicimos una excelente succión con Manu Urcera y eso ayuda mucho, más en nuestros autos hatchback (sin baúl), que por derecho, aerodinámicamente no son buenos de mitad de recta en adelante”, dijo, luego de lograr su decimoquinta pole en la clase mayor del TN.

La actividad de la Clase 3 continuará hoy, desde las 9:30, con la primera serie, en la que partirán adelante Moriatis y Jerónimo Teti (Cruze); a las 10 irá la segunda, con Facundo Chapur (C4 Lounge) y Frabricio Pezzini (Corolla), y a las 10:30, la última, con Mariano Werner (Tipo) y Urcera.

García explicó las complicaciones que tuvo en la jornada: “La vuelta rápida con la goma buena no la pude aprovechar y se me complicó en la succión. Quizás los 30 kilos no nos jugaron a favor. El auto tiene buen ritmo y mañana (por hoy) me va a permitir avanzar”, dijo.