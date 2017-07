En Cipo calientan motores para enfrentar al Ciclón

“Cuando tuvimos la fecha del partido, ya les mandé un plan de entrenamiento”, contó Cristian Bravo, el preparador físico de Cipo.

“Desde el lunes vamos a hacer una semana de adaptación general y en la siguiente ya vamos a apuntar al partido. Y una vez que volvamos, vamos a hacer la parte más dura de la pretemporada”. Cristian Bravo Preparador físico del Club Cipolletti

Pese a la frustración generalizada por la suspensión del partido en junio, desde ayer, cuando la organización confirmó la nueva programación, comenzó a aparecer el entusiasmo en el pueblo albinegro.

Los hinchas ya comenzaron a movilizarse y aparecieron nuevos servicios de transporte, la dirigencia a organizar el viaje y desde el cuerpo técnico a planificar una pretemporada atípica.

“El parate no fue tan grande, por ahí para los dos jugadores que vienen de Deportivo Madryn sí (Federico Velásquez y Jorge Piñero da Silva), pero charlando con ellos, me dijeron que siempre se mantuvieron activos”, sostuvo Bravo, y subrayó: “Los jugadores, hoy por hoy, es raro que no hagan absolutamente nada”.

“No son los tiempos ideales, la fecha del partido no nos ayuda, pero nos acomodamos a la fecha que nos imponen. No es lo ideal, pero lo ideal nunca va de la mano de lo posible”. Cristian Bravo Preparador físico del Club Cipolletti

Cipo dividirá la pretemporada en dos partes. Desde el lunes y durante dos semanas trabajará pensando en el Ciclón, y luego iniciará la parte más intensa de la preparación, de cara al Federal A, que comenzará el 10 de septiembre.

“Es mentira que desde el club nadie habló con Pereyra”

Desde el Club Cipolletti desmintieron al jugador Juan Pablo Pereyra, quien había expresado en LM Cipolletti que nadie le había comunicado el inicio de la pretemporada. “Al jugador se lo citó, es mentira que nadie habló”, dijo Gonzalo Romero, vicepresidente de la institución.

Pereyra tiene un contrato de AFA con Cipo por un año más, pero el cuerpo técnico no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada y el club quiere rescindir el vínculo, como sucedió con el delantero Lucas Farías.

“Creemos que no estuvo a la altura y el técnico también lo piensa así. Él tiene contrato, pero no es tenido en cuenta. Si él quiere venir y estar con el equipo, después se verá si el técnico lo usa o no, ya nos dijo que no, tendría que jugar la liga”, adujo Romero.

“Se le informó la fecha de pretemporada a través del representante y también de la misma forma que al resto de los jugadores”, dijo el dirigente albinegro. “No sabemos si hay una especulación o qué de parte del jugador, pero la idea es poder rescindirlo de común acuerdo, como ocurrió con Farías”, manifestó.