Las clases finalizarán el 16 de diciembre, como estaba previsto en el calendario escolar. A pedido de los padres de los alumnos, el Ministerio Provincial de Educación dio marcha atrás con la extensión del ciclo lectivo pero insiste en recuperar los días perdidos comenzando una semana antes el año que viene.

La ministra de Educación, Mónica Silva, descartó que las clases se vayan a extender hasta el 27 de diciembre, versión que circulaba entre los docentes. Dijo que esa no fue una propuesta firme por parte del Ministerio y que sólo había sido una “evaluación frente a la situación de conflicto con los maestros”.

Ante estos comentarios que circulaban en los pasillos de los colegios, los padres se manifestaron en desacuerdo y así se lo hicieron saber a la ministra. “Recibimos muchas notas de diferentes mamás y papás que nos pidieron por favor que no se modifique el ciclo lectivo”, señaló Silva. Y terminó cediendo ante el reclamo porque entendió que “el calendario escolar sirve como estructura organizadora de las familias, que coordinan sus rutinas de trabajo con base a los horarios de sus hijos”.

Declaró también que los docentes estaban dispuestos a extender las jornadas hasta la última semana de diciembre si se les reintegraban los días descontados por el paro: “El gobierno no va a reintegrar los haberes porque día no trabajado es día no remunerado”.

Sin embargo, reconoció que aunque esté confirmado el fin del ciclo escolar para el 16 de diciembre, como estaba previsto, aún se piensa en recuperar los días de clase perdidos. “Para que terminemos en tiempo y forma, lo que estamos analizando es que las jornadas lectivas empiecen una semana antes el próximo año”, explicó Silva. Describió que si está previsto que comiencen el 6 de marzo, en Río Negro empezarían a fines de febrero.

Según Pablo Krahulec, secretario general de Unter Cipolletti, los docentes no se opondrían a esta iniciativa: “Nosotros tenemos que trabajar a partir de febrero, así que no tenemos problemas de empezar a dar clases cuando se disponga”.

De todas formas, manifestó que si las clases no comienzan “no es por la voluntad de los docentes, sino por la mala calidad edilicia de los establecimientos educativos”. Argumentó que la mayoría de los años las escuelas no pueden recibir a los chicos porque no tienen el mantenimiento necesario.