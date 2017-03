El viento arruinó los planes de casi todos los pilotos en la clasificación definitiva del Turismo Carretera. Por momentos, la tierra que volaba impedía ver las curvas del autódromo de Centenario y así fue imposible bajar los tiempos del viernes. José Manuel Urcera estuvo cerca, pero no mejoró el sexto lugar y por el recargo del cambio de motor, terminó 26º en el clasificador.

El único que hizo negocio fue Josito Di Palma, que aprovechó el único momento de calma y pista limpia para clavar el mejor tiempo. El de Torino clavó la segunda pole al hilo y relegó al campeón Guillermo Ortelli (Chevrolet) al segundo lugar. Tercero quedó Matías Rossi con el Ford.

Urcera clasificó en el mismo grupo que Di Palma, pero cuando encaró la vuelta rápida la pista ya tenía una capa de tierra que le restaba agarre a las gomas y no pudo bajar el tiempo. El auto del equipo Las Toscas volvió a mostrar gran potencial, por lo que el equipo es optimista en avanzar posiciones en la final para sumar algunos puntos.

El neuquino Camilo Echevarría, por su parte, sigue tan complicado como ayer. No solo no pudo bajar su tiempo, si no que se retrasó otros tres lugares en la grilla. El piloto de Chevrolet había quedado 39º en la qualy preliminar, pero hoy clasificaron otros tres pilotos y a pesar de las malas condiciones del pavimento, lo mandaron al fondo. Camilo ni si quiera pudo cerrar la vuelta, ya que se fue de largo en la última curva, la que más despistes generó por el viento y la falta de grip.

Las series se correrán mañana, desde las 9, si el tiempo lo permite. Por los riesgos que genera el viento, el entrenamiento se paró durante varios minutos y las series del TC Pista podrían suspenderse. La final será a las 13.10.