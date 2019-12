El hecho se hizo rápidamente eco en las redes sociales y sus nombres permanecieron como tendencia en Twitter durante la tarde. "Dejo de creer en el amor", "No, me muero", "No me digan que se separaron, por favor", fueron alguno de los mensajes desesperados ante la noticia.

Ante la situación, Gimena saltó enfurecida contra la falsa noticia y debió salir a aclarar su situación con Nico. "Como ya nadie ve un minuto de video en las redes sociales, nadie llega a ver el final de este video pedorro que inventó un nabo para hacerse viral, entonces acá les dejo el final, así no lo tienen que ver entero", lanzó filosa y añadió: "Nadie esta viendo este video hasta el final donde aclara: 'es todo un chiste, cayeron".