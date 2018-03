El Verde ganó con un penal de Nogueira en tiempo adicional

El local se puso al frente a los 5 minutos con un try de Lautaro Verger y la conversión de Ezequiel Gabardos. El Verde descontó con un penal de Nogueira, respondió Banco con otro penal de Gabardos, pero antes del entretiempo, la visita sumó un try penal para igualar el tanteador.

En el complemento, los mendocinos volvieron a golpear primeros, con un try a los 11 de Alan Manson y conversión de Luciano Cano, quien a los 23 aumentó la diferencia con un penal. A 13 minutos del final llegó la reacción visitante. Con los tries de Nogueira y Lucas Moyano -con conversión del medio scrum-. Sin embargo todavía no les alcanzaba para pasar al frente porque Cano había acertado un penal y Banco ganaba por la mínima. Ya en tiempo cumplido, Marabunta tuvo un penal, para que Nogueira diera vuelta el marcador.

En el 15 de La Hormiga se dio la particularidad de que estuvo integrada por los tres hermanos Nogueira, Bautista, Facu y Mateo. Compartían plantel, pero nunca habían sido titulares juntos.