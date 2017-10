El uruguayo Velázquez, la voz del fondo albinegro

Su voz de mando se hizo notar desde el primer día, ratificando la chapa que se le colgó al momento de ir en su búsqueda para reemplazar a Marcos Lamolla en la última línea.

Luego de haber vivido desde adentro la pasión del clásico ante el Roca valoró el resultado y comprobó el sentimiento de La Visera.

“Desde que llegué me hablaron de Roca. Los chicos que son de acá te lo hacen saber y en la calle también. Ganarlo fue muy lindo y lo necesitábamos”, reconoció.

Es que el calendario de la fase regular no da respiro. Antes de fin de año se conocerán a los clasificados y por eso es tan importante no quedar relegado. “No empezamos bien. Es todo tan rápido que no te podés quedar. Por suerte nos acomodamos en la tabla”, analizó.

Intuye por los primeros capítulos que todo será muy parejo: “Lo demuestran los resultados”, recalcó. “Acá se mantuvo una base y eso te pone en otro lugar, pero todos se sacan puntos. Es clave estar prendido arriba”, amplió.

Lo que viene

Mañana por la tarde, el Albinegro visitará a Independiente. “Llegar de ganar el clásico nos hace estar tranquilos. Vamos a ir por otra victoria, aunque ellos en su cancha se hacen duros”, aclaró el panorama.

Su función podría encasillarlo en una postura defensiva. Sin embargo, se muestra a gusto con el papel que juega el Albinegro en la zona. “A mí me gusta que vayamos a buscar. Aunque para un central lo más cómodo sería achicar para atrás, es lindo no esperar a ver lo que hace el rival. Nosotros tenemos la obligación de estar arriba y para eso hay que ganar partidos”, cerró.

Así, en silencio, sigue ensamblándose el uruguayo Velázquez al fondo de Cipo, ya sin César Medina por algún tiempo, y con Damián Jara en la dupla central.

100 km/h, las ráfagas de viento a la hora del partido.

Ayer se encendió la alarma entre la dirigencia de Independiente y Cipolletti por las condiciones climáticas a las hora del compromiso en la vecina capital provincial. Es que según el pronóstico extendido, a la hora del pitazo inicial se esperan ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora, lo que haría peligroso para la integridad física de los protagonistas mantener la programación como está prevista. Ambas dirigencias prometieron aguardar algunas horas para seguir de cerca los reportes satelitales.