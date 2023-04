El terrible relato de Flor Moyano sobre el calvario que pasó en El Hotel de los Famosos

Moyano contó que “él me invitó a la suite (del reality) al tercer día y me dice de sacarse la remera. Le dije que no y se la sacó igual. Desde ahí, mis ‘no’ ya no tenía ningún tipo de validez con él". Según relató la actriz, con el correr de los días estas actitudes se fueron sucediendo con mayor intensidad cada vez.

“Para él era normal venir y tocarme el cu…, venir y apoyarme, refregar su cuerpo contra el mío, tirarse encima mío. Y yo al comienzo sí podía detectarlo y sí lo frenaba porque no me gustaba y lo manifestaba. Pero ante estas cosas, él se burlaba, se quejaba, se enojaba" , expresó, visiblemente angustiada.

Flor Moyano relata el calvario que pasó en El hotel de los famosos.mp4 El desgarrador relato de Flor Moyano sobre el abuso que sufrió por parte de Juan Martino en El hotel de los famosos.

Con el correr de los días, dijo Moyano, perdió la fuerza para enfrentarlo. "Yo creía que lo podía manejar, pero se volvió insostenible”, relató antes de dar más detalles. “Yo iba al baño y él entraba a querer manosearme, a querer tocarme, besarme y que pasara algo que yo no quería. Me humillaba”, reveló ante las preguntas de Ángel de Brito.

También explicó que aquello que empezó como hostigamiento pasó primero a ser maltrato psicológico y luego, físico. Explicó que a veces trataba de dormir un rato, para alejarse un poco de la situación que estaba viviendo, pero que ni en ese momento estaba tranquila. “En ese ratito que yo dormía, él aprovechaba para querer bajarme la ropa, me manoseaba con su miembro en la espalda”, detalló Moyano.

Y ya rota en llanto brindó detalles espeluznantes: "Se me sube arriba, me baja mi pijama y me penetra sexualmente sin preservativo... Yo sentía que no me podía mover, estaba paralizada, sentía que no tenía escapatoria. Tenía una persona arriba mío que me daba miedo porque anteriormente ya había sido agresivo, ya me había violentado psicológicamente... Y ahora de esta manera".

Juan Martino y Flor Moyano.jpg Juan Martino fue expulsado de El hotel de los famosos 48 horas después del segundo abuso que relata Flor Moyano.

Según el crudo relato de Flor Moyano, fueron los dos abusos que sufrió por parte de Juan Martino. Entre los escabrosos detalles la joven reveló algo impensado que sucedió en medio de uno de esos encuentros no consensuados: “Entra el productor y tira la cajita de preservativos y en eso para el acto, yo quería que se vaya porque me sentía completamente sucia, vulnerada en todos los sentidos”.

En su relato, Flor detalló que la expulsión de Martino del programa se concretó recién 48 horas después del segundo abuso. También confesó que en un primer momento no se animó a hablar por miedo a perder su oportunidad en el reality, pero finalmente logró contárselo a sus compañeros Enzo Aguilar, Mimi Alvarado, Delfina Gérez Bosco y Rocío Marengo y fue entonces cuando la producción se hizo cargo de la situación.

“Me cuesta mucho contarlo acá pero tenía una necesidad muy grande de poder contar mi verdad. De poder expresarme y ponerle voz a esto que me pasó, que en su momento no pude, porque no contaba con las herramientas para poder hacerlo. Ahora siento que estoy más fuerte para poder hablar”, expresó Moyano.

Hace unos días la influencer había roto el silencio autoimpuesto sobre el tema a través de sus redes sociales. En sus historias de Instagram mostró sus manos hinchadas y coloradas. "Estas son una de las cosas que me empezaron a pasar después de esto, brotarme y que me tiemblen las manos”, escribió sobre imágenes que ilustraban sus palabras. “El cuerpo grita lo que la boca calla”, remató, antes de hablar públicamente para empezar a sanar.