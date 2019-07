Fue allí cuando Ernestina tomó la palabra. “Pido por favor que no entreguen el short y las chicas lo van a compartir. Los shorts del 86 son lo más hot que he visto en pantalones. ¿O no Gladys?”, lanzó la también periodista.

“Era muy corto, se les notaba todas las curvitas”, agregó la “Bomba Tucumana”.

Sorprendido por los comentarios, Andy le consultó a Ernestina y Gladys y estaban “calientes” con Burruchaga, y mientras Pais lo admitió, la artista se negó y siguió diciendo: “Lo que pasa es que con Ernestina nos acordamos del pantaloncito que usaba. Que lomo que tenía. Aparte las veces que te vi jugar”.

Pese a la justificación de La Bomba, Andy le recordó que cuando Burruchaga habló de su esposa, ella inmediatamente miró a Ernestina. Para ese entonces, el ex futbolista estaba completamente rojo.

“Le mandamos un beso a la señora del Burru y que vuelvan los shortcitos al fútbol argentino. Y se imaginan a Icardi con esos shorts”, finalizó Gladys.

